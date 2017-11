Prefeitura capacitará comércio para vendas do final de ano

Com a parceria inédita entre a Prefeitura de Paulo Afonso, através da Secretaria Municipal de Turismo, Indústria e Comércio e o Curso de Administração da Faculdade Sete de Setembro, serão ofertados diversos cursos de capacitação e qualificação para vendas, durante a Feira do Empreendedor de Paulo Afonso. O evento acontecerá nos dias 1º e 2 de dezembro, no Centro de Cultura Lindinalva Cabral, Avenida Apolônio Sales.

A 1ª Feira Municipal do Empreendedor de Paulo Afonso englobará a 30ª Feira do Empreendedor da FASETE, onde são esperados mais de 30 empresários, além da presença dos principais órgãos de fomento do Estado da Bahia e do Brasil, como: Credibahia, Desenbahia, SEBRAE, SUDIC, Governo do Estado.

A parte acadêmica da Feira será organizada pela FASETE, através dos professores Arivaldo de Jesus e Jacques Fernandes, contando com a participação de todos os estudantes de Administração e com os projetos dos alunos do 6º período. A Feira do Empreendedor é uma atividade prática onde os alunos de Administração, juntamente com vários empresários locais e regionais, apresentam seus produtos e serviços, em busca da concretização e realização de negócios, gerando volume de vendas e projeção para as empresas de destaque.

Com esta ação, a Prefeitura de Paulo Afonso estará realizando o maior mutirão de qualificação para vendas de final de ano já realizado na cidade. O evento e todos os cursos serão totalmente gratuitos e acontecem nos dias 1º e 02 de dezembro, a partir das 15h30, no Centro de Cultura Lindinalva Cabral (ao lado da Le Biscuit), e terá certificação de 20 horas de atividades curriculares.

Acesse a página no link http://www.fasete.edu.br/feiradoempreendedor e faça sua inscrição!

