Prefeito em exercício, Flávio Henrique, e prefeitos do Brasil conquistam repasse de 2 bilhões para dezembro

Em Brasília-DF, o prefeito de Paulo Afonso em exercício, Flávio Henrique e outros gestores de várias partes do Brasil, participaram de uma mobilização onde reivindicaram de forma organizada, melhorias financeiras para seus municípios. A iniciativa do movimento foi da Confederação Nacional dos Municípios-CNM.

O Movimento Municipalista já conquistou sua primeira vitoria, quando o presidente da Republica, Michel Temer, determinou um repasse de R$ 2 bilhões aos municípios brasileiros até dezembro deste ano, por meio do Fundo de Participação dos Municípios- FPM. O repasse foi anunciado na noite da quarta-feira (22), durante audiência do presidente da República, Michel Temer, com o líder do movimento municipalista, Paulo Ziulkoski e representantes das entidades estaduais municipalistas.

Entre os quatro municípios da região, Paulo Afonso vai receber R$ 1.021.766,72 (3,4); o valor a ser recebido por Jeremoabo será de R$ 540.935,32 (1,8); Glória e Santa Brígida serão contemplados cada um com R$ 300.519,62 (1,0).

Flávio Henrique observa que “Esse repasse ainda não é o ideal, mas vai fazer com que as prefeituras consigam respirar um pouco mais confortavelmente diante da forte crise econômica que aflige o país”.

Para os prefeitos, isso mostra a importância da mobilização dos municípios brasileiros, um avanço bastante significativo na busca vitoriosa para suas gestões. A conquista foi comemorada entre os gestores que enfrentam sérios problemas para fechar as contas nas administrações municipais. A CNM reforça que a união, o engajamento e a mobilização dos gestores municipais mostraram que essa é a melhor forma de avançar nas pautas que trazem melhorias aos Municípios.

Eles também conseguiram por unanimidade derrubar o veto do encontro de contas, mais um grito ouvido pelos parlamentares nesse encontro que garantiu aos prefeitos a Medida Provisória 778/2017, que estabeleceu o parcelamento da dívida previdenciária, aprovada primeiro na Câmara.

