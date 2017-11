População do BTN é maior do que a de mais de 200 cidades baianas

Existem duas teses principais acerca da população do Bairro Tancredo Neves, em Paulo Afonso. A primeira afirma que o bairro tem em torno de 42 mil habitantes, enquanto que a segunda aponta ser o melhor bairro para se viver.

Seja qual for a tese adotada, ambas posicionam o BTN como um bairro com uma população maior do que a contabilizada em mais de 200 cidades baianas. Se formos considerar os 42 mil habitantes, teremos, em números arredondados segundo o IBGE para melhor entendimento, as cidades de Jeremoabo (40.587), Santa Brígida (15.060), Glória (16.003), Rodelas (8.692), Macururé(8.417), Abaré (18.999), Chorrochó (11.444), Pedro Alexandre (18.051).

Mas se o leitor preferir a tese de que o bairro Tancredo Neves possui, de fato, mais de 42 mil habitantes, então se confirma a tese de que o BTN, “é uma verdadeira cidade”. Com os investimentos da prefeitura de Paulo Afonso, o BTN vai aos poucos se transformando numa verdadeira academia de saúde, se comparada a maioria da cidades baianas. O aglomerado de bairros que forma o BTN, já dispõe de um hospital com maternidade, uma policlinica será instalada, CRAS, CREAS, banco, Postos de serviço. Além de todos este fatores positivos, o prefeito em ecercicio Flávio Henrique Magalhães Lima, anunciou recentemente que a UTI será instalada nas dependêncai do HMPA.

Por: Luiz Brito