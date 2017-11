Paulo Afonso Xadrez Clube-PAXC realiza o 2º Torneio de Xadrez Blitz “Torta na Cara”

O 2º Torneio de Xadrez Blitz “Torta na Cara” – edição 2017 será um evento solidário em que o Paulo Afonso Xadrez Clube-PAXC organizará no próximo dia 15 de Novembro de 2017, na Praça das Mangueiras, ao lado do Banco do Brasil (agência CHESF), em frente à sede da APOSCHESF.

Esta competição tem como principal propósito promover ato solidário e de conscientização para a causa social que a ARDAP Paulo Afonso (Associação Recanto dos Animais em Perigo), por meio de seus voluntários vêm desenvolvendo na cidade de Paulo Afonso, onde dedicam esforços para socorrer e ajudar os inúmeros animais que diariamente encontram-se em condições de risco e/ou são vítimas de maus tratos.

A inscrição no torneio de xadrez será mediante a doação de 1 kg de ração para cães ou gatos que serão totalmente revertidos a ARDAP.

Os voluntários da ARDAP durante a realização do evento, participarão organizando atividades que vise tanto a conscientização para a causa, feira de adoção e bazar solidário.

Quanto à competição de xadrez, o torneio será realizado no formato suíço em 9 rodadas com tempo de reflexão de 5 min + 3 seg (ou 8 min K.O.) e terá início às 14h 30 min.

A premiação da competição será mediante medalhas conforme a baixo:

– Medalhas em Acrílico: para os primeiros colocados nas categorias Sub-08, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Sub-18, Adulto e Feminino

– Medalhas Metálicas: até o 9º Lugar nas categorias Sub-08 e Sub-10

– Medalhas Metálicas: até o 5º Lugar nas categorias Adulto e Feminino

– Medalhas Metálicas: até o 3º Lugar nas categorias Sub-12, Sub-14 e Sub-18

O Torneio de Xadrez Blitz Torta na Cara será evento válido para cálculo de Rating na modalidade xadrez blitz junto à Liga Brasileira de Xadrez-LBX.

Quanto ao regulamento da competição será bem simples: cada enxadrista disputará 9 rodadas e se vencer determinada partida: “Torta na cara” de seu oponente. Se perder: “Torta na cara” este(a) enxadrista levará de seu oponente.

Façam suas apostas…. quem terminará a competição de cara limpa?

Contamos com sua participação e colaboração para esta causa tão importante que é ajudar os inúmeros animais em estado de vulnerabilidade que encontram-se em nossa cidade.