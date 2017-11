Paulo Afonso amplia projeto de videomonitoramento

O projeto de videomonitoramento desenvolvido pela Prefeitura de Paulo Afonso em parceria com COMSETRAN (Comando de Segurança e Trânsito) continua ampliando seu alcance com o objetivo de contribuir com a segurança pública, diminuindo os índices de violência urbana. O investimento disponibiliza material, recursos tecnológicos e profissionais, implementando o atendimento à comunidade por meio de vigilância eletrônica.

“Em 2017 nós implantamos o projeto em algumas escolas da Rede Municipal, e agora, estamos estendendo às principais ruas e avenidas do centro da cidade e do Bairro Tancredo Neves, haja vista a necessidade de garantir a segurança pública e a integridade física dos cidadãos”, disse o secretário Municipal de Administração, Hermes Benzota de Carvalho Jr.

O secretário informou que na segunda etapa do projeto, foram licitados 20 novos pontos que serão observados 24 horas, através de monitores instalados na sede da Guarda Municipal. São mais seis escolas dentro da ilha e nos diversos bairros, além de pontos estratégicos como a Praça das Mangueiras, avenidas Getulio Vargas e Apolônio Sales, CEAPA, CEASA, posto da Polícia Rodoviária Federal e comércio do BTN.

Com a ampliação do projeto, a Prefeitura de Paulo Afonso melhora a segurança do cidadão e evita alguns problemas que afligem a sociedade, como a violência urbana.

Autor: ASCOM/PMPA