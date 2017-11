Novo sistema de transporte público em Paulo Afonso teve início no dia 25 de novembro

Desde sábado, 25/11, os usuários do transporte público em Paulo Afonso passaram a utilizar um novo sistema. A mudança marca o início das atividades da empresa vencedora da licitação, que apresenta um moderno aparato, que vai desde novos veículos com elevador para cadeirantes, ao bilhete eletrônico, que dará mais segurança e comodidade para os passageiros.

A nova empresa, que operará o sistema durante os próximos 15 anos, inicia as atividades com passagem gratuita durante todo o dia 25, em todas as rotas. A frota, composta de 28 veículos zero km, oferta acessibilidade em todos eles, evitando que os passageiros com necessidades especiais fiquem aguardando o horário de um ônibus adaptado, como acontecia anteriormente.

O uso do bilhete eletrônico também marca uma nova era da mobilidade no município. A novidade traz maior comodidade para o usuário, que agora terá a sua passagem validada por meio do cartão eletrônico. Para utilizar o cartão basta passá-lo na máquina fixada ao lado da catraca e a entrada no veículo será liberada. Como o sistema é eletrônico, o valor da passagem será descontado automaticamente.

Para realizar o cadastro, os passageiros podem se dirigir ao posto de cadastramento instalado na Praça Padre Lourenço, no BTN II.

Brevemente serão colocados postos itinerantes para facilitar o atendimento. Com o cadastro realizado, o cartão é liberado na hora e o usuário poderá fazer a recarga no valor que deseja usá-lo.

Segundo o secretário de Administração, Hermes Benzota Júnior, o outro grande benefício para a população será a criação de novas rotas e horários, ofertando percursos que trazem comodidade para o usuário, uma vez que interligam pontos de acesso mais distantes. “A instalação do novo sistema de transporte público no município tem como objetivo, especialmente, ofertar um serviço de qualidade para o passageiro. Em breve serão implantadas novas rotas e horários, tudo isso objetivando dar maior mobilidade, interligando inclusive pontos mais distantes para que o usuário possa se locomover de forma ampla e confortável”, frisou Benzota.

Visando a implantação do novo sistema de transporte, a Prefeitura de Paulo Afonso instalou novos pontos de ônibus, com cobertura e bancos para os passageiros, protegendo-os do sol e da chuva. Está sendo realizada ainda a sinalização horizontal nas ruas e avenidas da cidade, demarcando as áreas de paradas dos ônibus.

Autor: ASCOM/PMPA

