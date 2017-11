Nos dias 24,25 e 26 o 2º Paulo Afonso Jazz Festival

Depois do sucesso do primeiro Paulo Afonso Jazz Festival, realizado em 2016, a Secretaria Municipal de Cultura e Esporte, está preparando a segunda edição do evento que acontecerá nos dias 24 e 25 às 19 horas e 26 de novembro, a partir das 16 horas, na área externa do Centro de Cultura Lindinalva Cabral.

Entre as grandes atrações já confirmadas para o 2º Paulo Afonso Jazz Festival, o cantor e compositor Jorge Vercillo fará seu show no dia 25 com a expectativa de reunir o maior público.

Jazz é uma manifestação artístico-musical originária de Nova Orleans, Chicago e Nova York, nos Estados Unidos. Tal manifestação teria surgido por volta do início do século XX na Região de Nova Orleans, tendo na cultura popular e na criatividade das comunidades negras que ali viviam um de seus espaços de desenvolvimento mais importantes.

Os instrumentos musicais básicos para o Jazz são aqueles usados em bandas marciais e bandas de dança: metais, palhetas e baterias. No entanto, o Jazz, em suas várias formas, aceita praticamente todo tipo de instrumento.

Autor: ASCOM/PMPA