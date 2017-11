No feriado da república dom Guido bate bola com jovens, tem momento de palestra; evento acaba com show de humor e luau

Na quarta-feira 15/11, feriado da república, a programação da Visita Pastoral que acontece na paróquia Sagrada Família, separou um momento para descontração com os jovens, no Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) no BTN I.

Dessa vez jovens de outras paróquias e movimentos compareceram. Danilo e Carla deram início ao evento dando boas-vindas e explicando o significado da palavra Hallel – canto de louvor, exaltação e agradecimentos – em seguida dom Guido fez a oração inicial, acompanhado dos freis Miguel e José.

Durante a tarde, o bispo também bateu uma bolinha com os meninos na pista de skate e depois conversou com os jovens de como é possível para cada um viver bem a vida. Júlia, que participou deste momento diz:

“De forma descontraída dom Guido procurou chamar a atenção dos jovens para que estes possam ser protagonistas na vida, partindo sempre de experiências próprias, o que possibilitou entre eles maior interação e interiorização da sua fala, tudo aconteceu com muito diálogo e foi aberto espaço para que os jovens fizessem perguntas”.

No fim da tarde foi a vez das artes com o humorista Bosco e ainda teve para encerrar um luau com a Comunidade Arca da Aliança. Segundo os freis, o evento foi tão especial que passará a fazer parte do calendário oficial da paróquia.

Texto Júlia Varjão e Kekinha Silva. Fotos: Pascom Sagrada Família.