Na rádio Paulo Afonso FM, 104.9 vereador Zé Carlos destaca conquistas e critica taxa de esgoto

O vereador José Carlos Coelho (PRB) ao participar na tarde de quarta-feira, 22, do programa a Voz dos Bairros, da rádio Paulo Afonso FM, 104.9, avaliou como positiva as ações realizadas no seu mandato na Câmara de Paulo Afonso. Durante balanço dos trabalhos realizados, ele afirma que está satisfeito em ter conseguido tornar realidade diversas reivindicações que a população solicitou, tornando real o sonho de muitos moradores nos diversos bairros do BTN”, pontuou.

Questionado sobre a cobrança da tarifa relacionada ao tratamento de esgoto em algumas residências do complexo BTN, Zé Carlos classificou como “ilegalidade” a cobrança do serviço na conta de água, trabalho esse não oferecido pelo EMBASA em algumas residências. Para Zé Carlos, a taxa de esgoto é considerada extremamente elevada e, pior que isso, é a cobrança da taxa a residências situadas em locais em que não existe a rede de esgotamento sanitário.

Sobre o Natal Solidário, o parlamentar disse que este ano volta a realizar a campanha beneficiando diversas famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social.

José Carlos Coelho também comemorou os avanços que vão permitir que a Policlínica de Especialidades Médicas seja implantada no BTN. “Mais uma intervenção do nosso mandato”.

“A nossa principal bandeira é a participação popular na construção de um mandato participativo e aberto a toda comunidade. Pois entendemos que o vereador é o representante do povo, e para isso é necessário que todos os cidadãos participem das reuniões nos bairros, sessões da Câmara. Que busquem saber como está atuando o seu vereador e consequentemente cobrar ações e também dar a ele subsídio e apoio para o desempenho de suas funções”, finaliza.

Por: Assessoria Parlamentar