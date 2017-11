Será realizada nesta sexta-feira dia 17 de novembro, no CEU – Centro de Artes e Esportes Unificados Euclides Ribeiro, BTN I, a primeira edição do Projeto Multiartes!Arte Educação em Ação. Realizado pela Escola Municipal de Arte Educação, com o apoio de empresas comerciais e da Companhia Roda da Baraúna, o projeto tem por objetivo promover e fortalecer o trabalho artístico desenvolvido pelos alunos da Rede Municipal.

Durante todo o dia acontecerão apresentações, workshop, canto, dança, exposições e recreação, com a participação das escolas Casa da Criança 3, Rivadalva de Carvalho, Georgina Alves, Manoel Nascimento Neto, Raimundo Toledo, Manoel de Almeida, Amâncio Pereira, Jovino de Carvalho, Reunidas, Dernival Oliveira, Vinícius de Morais, Guiomar Pereira, São Vicente de Paulo e João Bosco.

Idealizado pelo secretário Municipal de Educação, Severino Alves de Oliveira Lima, sob a coordenação de Tamara Mutti, nesse primeiro ano o projeto atende 150 alunos. Em 2018, a escola terá uma atuação intensa, oferecendo cursos de música, teatro, dança, artes visuais e artes plásticas, além de atividades de sensibilização e preparação aos professores da Rede Municipal , como também a realização de outros projetos.

Autor: ASCOM/PMPA

