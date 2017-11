Morre aos 84 anos, “Mama Vitória”, a rainha das quadrilhas e festas juninas de Paulo Afonso

Morreu na noite de terça-feira (21), uma das maiores personalidades da cultura pauloafonsina, Dona Vitória Maria dos Santos, 84 anos, ou simplesmente “Mama Vitória”, como era carinhosamente chamada por todos que a amavam.

Mama estava doente e acamada há mais de quatro anos e lutou muito pela vida, nesse período recebeu o cuidado, a proteção e principalmente o amor dos filhos. Ontem, seu coração parou de bater por volta das 21h. Viveu os últimos anos em sua residência, localizada na Av. Fraternidade, Bairro Perpétuo Socorro.

Mama Vitória foi homenageada no São João de Paulo Afonso.

Mama Vitória foi uma das pessoas mais altruístas de Paulo Afonso, acolhia quem a procurava e assim se transformou na mãe de muitos filhos (biológicos, adotivos e de consideração).

Organizadora de quadrilhas e festas juninas, também era conhecida como a rainha das quadrilhas e madrinha dos radialistas pauloafonsinos. Mama Vitória fez parte da história dos festejos juninos de Paulo Afonso.

Nos últimos dois anos (2016 e 2017) foi justamente homenageada pela prefeitura, que batizou os festejos juninos da cidade de “Vila do Forró Mama Vitória”.

Sempre alegre, festiva, descontraída, Mama Vitória fez parte da história de Paulo Afonso. Obrigado por tudo, Mama!

O corpo está sendo velado no SAF, localizado na Avenida Apolônio Sales, centro e o sepultamento deverá ocorrer na tarde de hoje no cemitério Padre Lourenço Tori, no Bairro Centenário.

