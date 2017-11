Mães cadastradas no Programa Auxílio Nutriz recebem Cestas Básicas

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEDES, através do Núcleo Social do BTN, entregou na sexta-feira, dia (27/08), a cesta básica referente ao Programa Auxilio Nutriz, para as mães cadastradas, de baixa renda, com bebê entre 0 a 5 meses de idade, no Auditório do Núcleo social, com o apoio da coordenadora, Eveline Urbano; a assistente Social, Maria da Saúde e da técnica Social, Gildacy.

Como parte da Campanha Outubro Rosa, neste dia foi realizada uma palestra sobre a “Prevenção do Câncer de Mama”, ministrada pela enfermeira Hélia Valeska da Silva, coordenadora do Centro de Atendimento à Mulher. Durante a palestra foram abordados os temas: higiene pessoal, alimentação, drogas lícitas e ilícitas, como formas de prevenção contra o câncer de mama.

A enfermeira também demonstrou às mulheres presentes, como fazer o autoexame da mama, com a ajuda de uma voluntária. Por fim, as mães beneficiárias receberam um panfleto explicativo sobre o assunto e também a cesta básica.

Autor: ASCOM/PMPA

