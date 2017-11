Jovens do BTN e adjacências terão oficina gratuita de pintura em tela

O Programa Estação Juventude, mantido pela Prefeitura de Paulo Afonso, sob a coordenação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, busca ampliar o acesso de jovens de 15 a 29 anos,a políticas, programas e ações que assegurem seus direitos de cidadania e ampliem sua capacidade de inclusão e participação social. O foco principal do programa são os jovens que vivem em áreas consideradas de vulnerabilidade.

Nesta terça-feira, 7 de novembro, o Estação Juventude abrirá inscrições com vagas limitadas para oficina gratuita de pintura em tela, destinada aos moradores do Bairro Tancredo Neves e adjacências.

As inscrições serão feitas na Praça CEU – Centro de Esportes Unificados, na Rua 13 de Maio, BTN I (Campo do Flamengo), no horário de 8h às 12h. Os documentos necessários para se inscrever são: cópias do RG, CPF, comprovante de residência e uma fotografia tamanho 3×4. Para obter mais informações, entrar em contato pelo telefone 3281-3011, ramal- 225.

Informe Publicitário

Autor: ASCOM/PMPA