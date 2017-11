Jane Silva: a “Princesinha do Fisiculturismo Brasileiro”

“Sou Jane Silva, atleta Fisiculturista, guerreira, lutadora, que corre atrás de seus sonhos para que eles sejam realizados: quero me tornar uma grande fisiculturista renomada!”

Filha de Joseilda da Conceição e de Cícero Messias da Silva, Rejane Araújo Silva nasceu no dia 10 de fevereiro de 1989, no Hospital Nair Alves de Souza, em Paulo Afonso. Jane Silva, como é mais conhecida, é solteira e tem um único irmão, Wesley Araújo da Silva.

Personal Trainers, Jane compete na categoria Beach Modelo (Wellnes)

A primeira competição oficial foi na cidade de Serra Talhada/PE, no dia 20 de agosto de 2016, ficando com a quarta colocação, que para ela “foi uma experiência maravilhosa, recebendo apoio e incentivo dos amigos e da família, por isso cada dia mais cresce o meu sonho de se tornar uma atleta mais qualificada e renomada no país e no mundo”.

Outra experiência que Jane teve foi no dia 30 de abril desse ano, em Caruaru/PE, onde participou do “Estreantes Nabba wff, quando foi classificada para o 2º Brasileiro Norte Nordeste que aconteceu no dia 20 de maio, em Natal/RN, concorrendo uma vaga para o Mr. Universe wff, no Rio de Janeiro/RJ.

Praticante da musculação há dois anos na Academia Physicos do BTN 2, Jane Silva define: “Fisiculturismo é um esporte cujo objetivo é a busca por meio da formação da musculação. Sempre admirei esse esporte e foi me motivando cada vez mais, buscando conhecimento e assistindo na televisão e me perguntei: por que eu não entro nele? Aí eu me dediquei e corri atrás de apoio (foi difícil, mas consegui). O Deus Todo Poderoso que me dá força e que me acompanha sempre quando me sinto só, Deus minha fortaleza. Antes de subir ao palco falo sempre com Ele e peço forças e sei que ele está ali sempre comigo!”- Jane Silva.

Da Redação Paulo Afonso Esportes