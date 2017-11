Inaugurado PROCON em Paulo Afonso

A Superintendência de Proteção e Defesa do Consumidor (PROCON-BA), em parceria com a SAEB, inaugurou mais um posto de atendimento do órgão localizado no Serviço de Atendimento ao Cidadão (SAC), em Paulo Afonso.

A Cerimônia de implantação do PROCON em Paulo Afonso aconteceu na manhã de terça-feira, 14 de novembro, na Câmara Municipal de Paulo Afonso. O evento contou com as presenças dos vereadores, Leco, Zé de Abel, Zezinho do INSS, Pedro Macário, Bero do Jardim Aeroporto, Marconi Daniel, Cicero Bezerra, da vereadora Leda Chaves, responsável pela implantação do Posto em Paulo Afonso, o Superintendente do PROCON, Filipe Vieira além de autoridades e convidados.

Após a Cerimonia na CMPA, vereadores e comitiva prestigiaram a solenidade oficial da abertura da unidade do PROCON em Paulo Afonso, no Posto do SAC na Travessa Luiz Viana filho.

Os serviços prestados à comunidade local e regiões próximas promoverão atendimento ágil aos consumidores.

A instalação da nova unidade torna acessível aos moradores de Paulo Afonso e Região, que buscam atendimentos e serviços, como destaca o Superintendente Filipe Vieira, “Instalar um posto de atendimento do PROCON em Paulo Afonso, é mais uma ação estratégica do governo do estado através do PROCON Bahia e da Secretaria de Justiça para fazer chegar mais direito e mais cidadania à população que mais precisa”, disse.

O atendimento será realizado diariamente, das 7h às 13h e os serviços oferecidos serão: Simples Consulta, Atendimento Preliminar e Carta de Informação Preliminar – CIP Web, cujo prazo de resposta pelo fornecedor, para a demanda apresentada pelo consumidor é de até dez dias.

ASCOM/CMPA

José Renaldo de Carvalho Silva