II Paulo Afonso Jazz Festival foi sucesso

Artistas renomados nacional e internacionalmente como a sueca Kajsa Beijer, Jorge Vercillo, o guitarrista de Alceu Valença, Paulo Rafael, o sanfoneiro Mestrinho, além de bandas de jazz e blues de várias regiões do Brasil fizeram o sucesso da segunda edição do Paulo Afonso Jazz Festival.

O evento realizado pela Prefeitura de Paulo Afonso, sob a coordenação da Secretaria de Cultura e Esporte, superou a expectativa de público, nos dias 24 e 25, na área externa do Centro de Cultura Lindinalva Cabral e no domingo (25), no Parque Belvedere, onde aconteceu uma Jam Session com vários artistas do Nordeste e da cidade.

Para o secretário de Cultura e Esporte, Jânio Soares, a presença de público superou a expectativa, o que, segundo ele, garante a inclusão do evento no calendário festivo da cidade.

Informe Publicitário

Autor: ASCOM/PMPA