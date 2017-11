Hospital de Pombal será transferido para Consórcio Interfederativo de Saúde

O Hospital Geral Santa Tereza, em Ribeira do Pombal, unidade que atualmente integra a rede da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), passará a ser administrado pelo Consórcio Interfederativo de Saúde da região. A informação foi prestada pelo secretário estadual da Saúde, Fábio Vilas-Boas, que visitou no sábado (4) o hospital, acompanhado por uma equipe da Sesab e representantes da Fundação José Silveira, que deixará a gestão da unidade após 14 anos à frente.

Durante a visita, o secretário reuniu-se com representantes dos médicos da unidade e garantiu que a transição se fará dentro da normalidade, preservando os postos de trabalho e a assistência à população.

Na ocasião, Vilas-Boas anunciou ainda investimentos na reforma e ampliação da unidade, que passará a contar com UTI neonatal, uma nova UTI adulto com 10 leitos, além de mais duas salas cirúrgicas. Serão investidos recursos na modernização tecnológica, com a aquisição de equipamentos, como um novo tomógrafo que já está na unidade e que será instalado em uma semana, além de arco cirúrgico, novos monitores, respiradores e um novo Raio X.

Para o prefeito de Ribeira do Pombal, Ricardo Maia, a maior proximidade da gestão do hospital com o município irá melhorar a administração da unidade. “Todos os prefeitos do consórcio estão comprometidos para que as coisas deem certo e eu tenho certeza que dará”, afirmou Maia.

O Estado irá ainda construir uma Policlínica Regional de Saúde, aproveitando o prédio de ambulatórios, que será ampliado e incorporado ao prédio da Hemoba. Segundo Vilas-Boas, o governador Rui Costa elegeu a saúde como uma das prioridades do governo e está cumprindo o compromisso de regionalizar e descentralizar a saúde em todo o estado. “O fortalecimento do hospital de Ribeira Pombal ajudará a reduzir as filas da regulação”, destacou o secretário.

Fonte: Ascom/Sesab