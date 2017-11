Graer, Bope e Exército treinam policiais para saltos de paraquedas

O Grupamento Aéreo (Graer), o Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), e o Exército ministraram instruções para alunos do I Curso de Operações Especiais, promovido pelo Batalhão de Operações Especiais da Polícia Militar do Piauí. Integrantes das forças de segurança do Amazonas, Acre, Mato Grosso e Pará também participaram.

Lançados da aeronave guardião 08 do Graer, de altura baixa, os alunos deveriam pousar em um alvo específico. Além da aula de paraquedismo, os alunos assistiram aulas que abordaram teoria e prática de montanhismo e técnicas de contraterrorismo durante todo o curso.

O capitão PM Solón Ferreira revelou que a lição ocorreu no aeródromo, em Praia do Forte, na quinta-feira (16), visando à ampliação do leque de especialidades das corporações. “Os profissionais aprenderam sobre modalidades, equipamentos, procedimentos de saída da aeronave, posição em queda livre, panes, anormalidades, procedimentos de emergência, navegação e pouso, e mais”, detalhou o oficial.

Outras etapas da capacitação ocorreram em locais que apresentam diferentes biomas, no estado, com apoio do Comando-Geral da PM da Bahia, por meio do Comando de Policiamento Especializado, Comando do Grupamento Aéreo, Comando do Bope da PMBA, Diretoria de Saúde, Comando do Corpo de Bombeiros da Bahia, e Polícia Militar do Piauí.

Fonte: Ascom/SSP