Glória(BA): Secretaria Municipal de Assistência Social recebe investimento em tecnologia

Com o objetivo de agilizar os serviços que compõem a Secretaria Municipal de Assistência Social, o Prefeito Municipal, David Cavalcanti, e o Secretário de Assistência Social, Tássio Castor, realizaram a entrega de impressoras multifuncionais.

O investimento em tecnologia, custeado com recursos do IGD-PBF, compreende seis impressoras multifuncionais e um estabilizador, que foram entregues ao Centro de Referência da Assistência Social – CRAS, a Subcoordenação do Benefício Eventual, ao Conselho Tutelar, a Coordenação Financeira e o Programa Bolsa Família, em uma ação voltada para a melhoria do atendimento aos usuários dos programas do município.

Estiveram presentes no ato da entrega a Coordenadora do CRAS, Maria Braz, a equipe da Secretaria Municipal de Assistência através das equipes do Bolsa Família e do Benefício Eventual, além das representantes do Conselho Tutelar.

ASCOM/Prefeitura Municipal de Glória