FestTilápia: Merendeiras da rede municipal de educação participam de curso de capacitação para preparo da tilápia

Em oficina oferecida pelo evento FestTilápia, sob o comando do Chefe de Cozinha Clodomiro Tavares, merendeiras da rede municipal de educação participaram de cursode capacitação para o preparo da tilápia.

Com a pretensão do Governo Municipal de introduzir a tilápia na merenda escolar a partir do ano de letivo de 2018, a oficina serviu para aperfeiçoar e ampliar os conhecimentos das profissionais, além de capacitar as manipuladoras de alimentos para o melhor aproveitamento do peixe que é tão rico em possibilidades gastronômicas de preparo, evitando, assim o desperdício da matéria prima.

A Oficina, que foi aberta pelo Presidente da Bahia Pesca, Dernival Oliveira, pelo Diretor da Bahia Pesca, Almeida Júnior, e pelo Secretário de Educação, Nivaldo Lopes, contou, ainda, com a presença do Setor de Alimentação Escolar, sendo a gestora Jozineide Braz e a nutricionista Priscylla Fernandes, além de merendeiras da rede estadual de educação, professores e diretores.

