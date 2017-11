‘Enquanto se faz competição entre grupos dentro da igreja, a maioria lá fora não conhece Cristo, diz o bispo

O bispo dom Guido Zendron celebrou na quinta-feira 23, a 7ª noite do novenário de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, concelebrada por Padre Gilmar e Padre Adriano, com os funcionários públicos, agentes de saúde, Pastoral da Criança, Melhor Idade e Vicentinos, e a comunidade do Jardim Bahia.

Tema: Diálogo Social como contribuição para a paz (Maria mulher do silêncio)

“O Papa na exortação ‘Alegria do Evangelho’ nos fala que a Igreja é convidada a dialogar em três âmbitos: com o estado, a sociedade e as outras religiões; precisamos esclarecer algumas coisas, pois se temos um estado laico, por que encontrar essas pessoas? Laico significa que o estado não tem religião, e nem vai favorecer nenhuma, mas está aberto para valorizar as expressões religiosas que querem o bem comum”, iniciou o bispo, lembrando que neste domingo (26) começa o novo ano litúrgico cujo tema geral fira em torno do protagonismo dos leigos.

Em seguida dom Guido disse que a parceria com o poder público é fundamental pois nem a igreja ou prefeitura podem fazer tudo sozinhos, não podem contemplar todas as necessidades da comunidade: “Graças a Deus nós temos convênios com a prefeitura, pois percebemos que a colaboração é o melhor caminho para poder responder as exigências do povo, particularmente dos que não têm muitas possibilidades.”

Um passo atrás

Na segunda parte de sua homilia, dom Guido, que neste momento faz a Visita Pastoral, na paróquia Sagrada Família, que atende o complexo de bairros do BTN e ainda avança para a área rural de Paulo Afonso, cuja população já ultrapassa 60 mil pessoas, criticou o fato de muitas acontecer competições entre grupos dentro da igreja, quando lá fora ‘a maioria não conhece Jesus Cristo’, segue o bispo:

“Visitando salas de aulas com 20, 25 alunos, apenas 4 ou 5 conheciam os freis e a igreja, e às vezes nós ficamos brigando, competindo entre grupos quando a maioria das pessoas ficam lá fora sem conhecer Jesus Cristo; por isso a nossa responsabilidade missionária de diálogo é importantíssima, e aqui entra a política para que possamos propor e defender os valores que nascem do cristianismo. Pois na maioria dos lugares a família é atacada, temos propostas para equiparar a família com qualquer tipo de união”, destacou dom Guido.