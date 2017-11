Prefeito de Paulo Afonso, em exercício Flávio Henrique, está em Fortaleza-Ce participando do I Fórum BNB

O prefeito de Paulo Afonso, em exercício Flávio Henrique está em Fortaleza-Ce, nos dias 23 e 24, quinta e sexta-feira, participando do I Fórum BNB G20 + 20de cidades médias, que reúne as 40 maiores cidades médias das regiões Nordeste e norte dos estados de Minas Gerais e Espírito.

Os três eixos de abordagem do evento realizado pelo Banco do Nordeste são: troca de experiências e práticas bem-sucedidas, viabilização de capacitações técnicas, tecnológicas e gerenciais e criação de ambiente de estruturação de negócios, com ênfase em parcerias público-privadas, voltadas principalmente para o setor de infraestrutura.

No dia 25 de novembro, sábado, Flávio Henrique estará retornando a Paulo Afonso, para acompanhar o Paulo Afonso Jazz Festival, realizado pela Prefeitura, quando a cidade estará recebendo nomes importantes da música brasileira e da internacional, a exemplo de Jorge Vercilo, Paulo Rafael, Mestrinho, entre outros.

Em Brasília, Flávio Henrique e mais 400 prefeitos baianos querem liberação federal de R$ 373,8 mi

O prefeito de Paulo Afonso, em exercício Flávio Henrique Magalhães Lima, e outros 400 prefeitos baianos participaram, na tarde de quarta-feira (22), de uma mobilização em Brasília para pedir, do governo federal, a liberação de R$ 373,8 milhões para que os municípios do estado Bahia fechem as contas no final do ano. O movimento, organizado pela Confederação Nacional dos Municípios (CNM), reivindica o repasse da União de R$ 4 bilhões para serem divididos entre as mais de cinco mil cidades brasileiras. De acordo com informações o presidente Michel Temer (PMDB) iria receber os líderes estaduais do movimento municipalista para uma reunião às 17h de quarta. Ao longo do dia, os gestores fizeram uma caminhada e espalharam barcos pela Esplanada dos Ministérios, como forma de proposta. A ideia é passar a mensagem de que os municípios podem afundar se nada for feito.