Em articulação gerida por Maia, diretório nacional pode tirar PP da base de Rui

A permanência do PP na base do governador Rui Costa (PT) está ameaçada. Além da articulação comandada pelo deputado federal Cacá Leãopara empurrar a sigla em direção ao grupo do prefeito de Salvador ACM Neto (DEM) (entenda aqui), outro fator também pode inviabilizar a permanência da agremiação junto ao petista.

De acordo com informações obtidas pelo Bahia Notícias, começam a se desenhar em Brasília articulações para que o diretório nacional do partido interfira na direção estadual, comandada pelo vice-governador João Leão, no objetivo de colocar o PP nas mãos de Neto. Segundo apurado pela reportagem, se a mudança não acontecer por livre e espontânea vontade – possibilidade não descartada, já que, atualmente, o único fiador da manutenção do apoio progressista a Rui é o próprio Leão – pode acontecer via intervenção da direção nacional na local. As negociações envolvem até o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), que tem intervido com seu poder de articulação política para beneficiar o prefeito de Salvador na busca por um grupo político forte que possa derrotar a eventual candidatura à reeleição do governador.

As tratativas perpassaram pela indicação do deputado Alexandre Baldy para o Ministério das Cidades. Inicialmente, caberia a Maia indicar o substituto de Bruno Araújo (PSDB) na pasta. Foi aí que entrou a articulação pró-Neto. O presidente da Casa deu ao PP a prerrogativa de escolher o nome. Também ajudou nas negociações para que Baldy, anteriormente sem partido, se filiasse ao PP. Em troca, foi selado o seguinte acordo: mais próximo do fechamento das alianças, o PP baiano anunciaria a saída da base governista e o ingresso no time do democrata. Caso isso não ocorra, a direção nacional fará intervenção no diretório estadual para tirar a legenda do comando de João Leão, rifando qualquer óbice à mudança. No entanto, nos bastidores, há quem acredite que algo tão extremo nem seja necessário.

Pelas atuais circunstâncias, com a insatisfação dos progressistas em relação a Rui e Cacá tentando amolecer o coração do pai sobre apoiar Neto, o desembarque se desenha como algo cada vez mais provável. Além das articulações em âmbito nacional, o chefe do Executivo soteropolitano também tenta encher os olhos de figuras do PP com possibilidade de espaço na majoritária. Caso João Leão não queira, tem se oferecido a possível vaga reservada a ele para o Senado a Cacá. Para deixar este cenário ainda mais nebuloso, entra o deputado federal Ronaldo Carletto (PP), com sua operação de se fortalecer politicamente com o Pros e PR e aumentar seu poderio bélico na tentativa de negociar seu apoio em 2018. Quem oferecer a ele o Senado, ficará com seu auxílio e, consequentemente, o espólio eleitoral que está construindo.

Neto precisará fazer uma “escolha de Sofia”? Para quem gosta de acompanhar os bastidores da política, 2018 promete.

por Bruno Luiz