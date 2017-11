Edital de concurso para bombeiros de Sergipe deve sair em dezembro

O edital do concurso para policiais e bombeiros militares, guardas prisionais e delegados deve ser lançado nesse mês de dezembro, de acordo com a Secretaria de Estado de Planejamento. A expectativa é de que haja, ao todo, entre 500 e 600 vagas, mesmo com a exigência do Ministério Público Estadual (MPE) para que o número de vagas seja suficiente para preencher o quadro previsto em lei.

Em maio deste ano, as promotorias de Defesa do Consumidor e Direitos do Cidadão do MPE exigiram que apenas o concurso para o Corpo de Bombeiros tivesse o número de vagas suficientes para que o quadro de efetivo previsto em lei, de 1.194 vagas, seja preenchido. Entretanto, segundo Rosman Pereira, secretário da pasta, não há como oferecer essa quantidade por causa da responsabilidade fiscal. “Temos um limite de 46,66% do orçamento para gastar com pessoal. Estamos analisando a necessidade de cada secretaria para verificar a capacidade do estado e então definir uma quantidade que respeite a lei de responsabilidade fiscal”, explica.

Sergipe conta, atualmente com quase 570 bombeiros militares. O cenário ideal seria de aproximadamente 2.200 militares, baseado em estimativas da Organização das Nações Unidas (ONU). A falta de recursos humanos suficientes é refletida em um dado preocupante: a cada três chamados recebidos, apenas um pode ser atendido pela corporação.