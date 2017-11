Edital de concurso da Câmara de Salvador sai na segunda (27)

O concurso prevê 160 vagas com salários de até R$ 6,4 mil

O edital para o concurso público da Câmara Municipal de Salvador será divulgado na próxima segunda-feira (27), às 10h, no Salão Nobre do Poder Legislativo. Vereadores, servidores e representantes de cursos preparatórios para concursos da capital baiana poderão participar do ato. O concurso prevê 160 vagas com salários de até R$ 6,4 mil.

Na terça-feira (28), o edital do concurso será publicado no Diário Oficial da Câmara Municipal de Salvador. A banca organizadora contratada para elaborar, organizar e executar todas as etapas do processo seletivo é a Fundação Getúlio Vargas (FGV).

“Estamos atendendo a recomendação do Tribunal de Contas dos Municípios (TCM), reduzindo a desproporção entre servidores efetivos e comissionados existente na Câmara”, afirmou o presidente do Poder Legislativo, vereador Leo Prates (DEM).

No mês da Consciência Negra, Leo Prates também destacou “o ineditismo da cota de 30% das vagas para negros” em concursos públicos de Salvador.

A expectativa é que as provas aconteçam em janeiro de 2018. A Câmara tem até o mês de abril para realizar e finalizar as etapas da seleção. A previsão inicial é de convocar os aprovados entre em fevereiro e março do mesmo ano.

http://www.correio24horas.com.br