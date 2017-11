‘É melhor gastar o sapato visitando os doentes, do que ficar em casa sem fazer nada’, diz dom Guido

Dom Guido entra na próxima semana nos últimos dias da Visita Pastoral que realiza no complexo de bairros do BTN, na Paróquia Sagrada Família, no BTN II.

A visita começou no último dia 10, e está é uma das maiores paróquia da diocese, com uma grande população urbana e na zona rural. Na sexta-feira 24, dom Guido acompanhado de Frei José esteve no bairro Santa Inês, nas comunidades: Mãe da Misericórdia e Nossa Senhora da Saúde.

No fim da caminhada, a santa missa e o bispo fez as seguintes observações: “Passando nas ruas em certos lugares a gente ver muros, grades e cerca elétrica, o que significa que a convivência nossa está cada dia mais difícil, e procuramos nos defender; então nós devemos olhar para Jesus e dizer que não queremos que entre em nossa vida algo que nos fragiliza, mas que nos faça crescer, e isto só acontece com a caridade.”

Dom Guido mais uma vez explicou que há muita confusão com o significado de ‘caridade’, “Que não é uma questão de dinheiro, em primeiro lugar”, continua o bispo: “Hoje aqui esse pequeno grupinho que me acompanhou nas visitas aos doentes, eu acredito que no final do dia pode dizer que foi uma boa caminhada, e que bonito, pois é bem melhor gastar os sapatos visitando os doentes que ficarmos no barzinho, ficar em casa sem fazer nada, o serviço e a caridade é o que mais nos permite crescer e defender o nosso corpo que é templo do Espírito Santo.”

PRODUÇÃO PASCOM DA SAGRADA FAMÍLIA.