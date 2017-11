Dom Guido realiza 17º etapa da Visita Pastoral a Paroquia Sagrada Família no BTN.

‘Entre enfermos e idosos o bispo está aqui para ser o Evangelho vivo’, diz frei Miguel

Na manhã de sábado 11, o bispo dom Guido Zendron acompanhado de frei José, ministras e coroinhas da paróquia Sagrada Família, começou a visitar seu rebanho propriamente, particularmente aqueles cuja frágil saúde não os permitem mais ir à igreja.

Pela dimensão que tem a paróquia foram várias visitas às casas do BTN II onde o bispo teve uma breve conversa com a pessoa que está doente ou com a família, abençoa, e lhes entrega dois presentinhos: uma medalhinha de Nossa Senhora das Graças, “Para rezar por nós”, diz ele, e uma foto dele com o Papa Francisco, ‘para ficar de lembrança da visita’.

Todo movimento da Visita Pastoral no BTN está sendo acompanhado pela Pascom da Sagrada Família com informações sobre os encontros de dom Guido, os freis e o povo.

Na Manhã de domingo 12, Dom Guido visitou vários Doentes, dentre eles o senhor José Joaquim da Costa.

“A medica me disse para esperar a morte do Meu pai pois não tinha a jeito para ele, mas eu disse que Jesus não tinha me dito nada” (Diz Ivanilda Rodrigues) Filha de Seu José, fala sobre a confiança em Deus.

Neste terceiro dia de visita Pastoral do Bispo Dom Guido a Paróquia, o pastor visitou a Comunidade Nossa Senhora Aparecida do bairro Rodoviário. A visita teve início com visitas aos doentes a partir das 8:00h até o meio dia. Almoço comunitário ao meio-dia. E à tarde a partir das 2 horas o Bispo visitou outros doentes acamados na comunidade. Encerrando com a Santa Missa às 17:30h

Informações e fotos: PASCOM SAGRADA FAMÍLIA.