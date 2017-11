CRM realiza palestra sobre violência contra a mulher no Município de Glória

O Centro de Referência da Mulher Eudócia Antunes de Assis, programa da Rede Socioassistencial da Prefeitura de Paulo Afonso, foi convidado pela Secretaria de Assistência Social do vizinho município de Glória, para realizar palestra sobre violência doméstica e de Gênero.

O público-alvo da palestra, ministrada no dia 13 de novembro às 9h, foi formado por beneficiários do Programa Bolsa Família e do Criança Feliz.

O Centro de Referência da Mulher Eudócia Antunes de Assis fica localizado na Rua Antônio Carlos Magalhães, S/N, Bairro BNH; é composto por Equipe Multidisciplinar, tendo como objetivo o enfrentamento à violência contra a mulher. O programa funciona como porta de entrada especializada para atender a mulher em situação de risco na Rede de Atendimento. Mais informações podem ser obtidas através do telefone (75)-3281-1828.

Autor: ASCOM/PMPA

Informe Publicitário