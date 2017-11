Contagem regressiva para o 2º Paulo Afonso Jazz Festival

Começa sexta-feira, 24 de novembro e termina no domingo (26) a segunda edição do Paulo Afonso Jazz Festival, evento realizado pela Secretaria de Cultura e Esporte da Prefeitura de Paulo Afonso.

Artistas de fama nacional e internacional como a sueca Kajsa Beijer, (interpretando clássicos dos Beatles, Led Zeppelin e Norah Jones), e Paulo Rafael (guitarrista de Alceu Valença), além de bandas renomadas de jazz e blues já foram confirmadas para o evento. Nos dias 24 e 25 (sexta e sábado), a programação terá início às 19h, na área externa do Centro de Cultura Lindinalva Cabral.

Jorge Vercillo e Mestrinho (considerado o melhor sanfoneiro em atividade no Brasil) serão as atrações do sábado, dia 25, com a expectativa de reunir o maior público do Lindinalva Cabral.

No domingo, no Parque Belvedere, a partir das 15h, acontecerá uma Jam Session com vários artistas do Nordeste e da cidade.

