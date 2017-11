COMPEDE lança edital para nova composição

O Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência de Paulo Afonso informa à comunidade que estão abertas as inscrições para a nova composição do Conselho, membros das organizações da sociedade civil ao Biênio 2018-2019.

O Edital já está disponível no Portal do Cidadão no link http://www.pauloafonso.ba.io.org.br/diarioOficial/download/587/2279/0.

Podem se inscrever entidades que desenvolvem atividades para pessoa com deficiência, seja física, visual, auditiva, intelectual ou todas as entidades de direitos humanos e religiosas. Também, podem se inscrever profissionais de Educação Física, Fisioterapia, Enfermagem, Engenharia e Arquitetura, devidamente em dia com sua entidade de classes.

Visando a orientar devidamente as entidades sobre essa Eleição, o COMPEDE realizou uma reunião ampliada com dirigentes de organizações da sociedade civil, na última terça, 21/11, tirando dúvidas e divulgando o pleito democrático.

O período de inscrição será dos dias 22/11/2017 e 29/11/2017, na Casa dos Conselhos, situada na Rua Marechal Rondon, nº 589 – Bairro Centro – Paulo Afonso, horário das 7h às 13h.

Autor: ASCOM/PMPA

