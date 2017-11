Comissão Eleitoral divulga relação dos segmentos habilitados para participar do pleito eleitoral do CMHIS

A Comissão Eleitoral, constituída por Servidores da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – SEDES, para coordenar o primeiro processo eleitoral da composição da sociedade civil no Conselho Municipal de Habitação e de Interesse Social – CMHIS para a gestão 2017/2019, realizou inscrição no período de 30 de outubro a 10 de novembro do vigente ano, para os segmentos da sociedade civil, representantes da Área Habitacional , quais sejam: Prestadores de Serviço, Profissionais da Área e Usuários para concorrerem às vagas.

De acordo com a Lei Municipal nº 1.315 de 18 de dezembro de 2015 que cria o Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social, um total de 06 (seis) vagas foram disponibilizadas, sendo 02 (duas) designadas para cada segmento.

Na manhã de quinta-feira, 16/11, a Comissão Eleitoral reuniu-se e publicou no Diário Oficial do Município por meio de Resolução deliberativa, a relação dos 05 (cinco) Prestadores de Serviço e dos 06 (seis) Usuários inscritos habilitados para participarem do Pleito Eleitoral:

I) Prestadores de Serviços

– Assessoria e Gestão em Estudos da Natureza, Desenvolvimento Humano e Agroecológico-AGENDHA;

– Associação dos Moradores Cardeal Brandão Vilela;

– Associação do Povo Indígena Truka-Tupan de Paulo Afonso;

– Diocese Nossa Senhora de Fátima;

– Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras na Agricultura Familiar de Paulo Afonso.

II) Usuários:

– Marlene Vital da Silva e Érica Patrícia G. da Costa Oliveira, residentes no Empreendimento Residencial Celidone de Deus no BTN III;

– Mauricéia Pereira da Silva, Daiane Deise Bezerra Hermínio e Eliane Propício da Silva, residentes no Empreendimento Residencial Amanda Moraes;

– Eudes Cristiano de Souza Pereira, residente no Empreendimento Residencial Beira Rio.

A Comissão informa que os Profissionais da Área Habitacional (Engenheiros e Arquitetos), não se inscreveram para participar do Pleito Eleitoral a fim de ocuparem as vagas destinadas a este segmento.

Autor: ASCOM/PMPA