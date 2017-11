Colégio da PM celebra 60 anos preparando para o futuro

Os 60 anos de história do Colégio da Polícia Militar, unidade Dendezeiros, em Salvador, foram comemorados com uma cerimônia realizada na Vila Militar, na manhã de sexta-feira (10), que homenageou 35 ex-alunos e cinco estudantes premiadas em um concurso nacional de vídeos estudantis e Educação Matemática. Honras militares, orgulho de vestir a farda e fotos para lembrar o momento histórico reuniram crianças, adolescentes, parentes e autoridades, em nome da educação e de um futuro melhor.

A combinação entre disciplina e didática apresenta resultados. Entre as cinco alunas do colégio que se classificaram no concurso está Adriana Sapucaia, 16 anos. O vídeo ‘Educação básica – matrizes no nosso dia a dia’ pode ser acessado no youtube. “Foi uma iniciativa da gente. Escolhemos o assunto, que foi matrizes, desenvolvemos e nem imaginamos que seríamos classificados. Foi uma surpresa”.

Para o secretário estadual da Educação, Walter Pinheiro, o prêmio é um exemplo da excelência do CPM Dendezeiros. “É o esforço coletivo materializado por essas cinco mulheres, em uma demonstração do trabalho desenvolvido ao longo dos anos pelo Colégio da Polícia Militar. Esse prêmio é uma honra para as vencedoras, para o colégio, para a PM, para o estado da Bahia. Este prêmio não se localiza em uma conquista que se encerra ali, mas estabelece caminhos que mostram que é possível promover transformações através da educação”.

Outros exemplos de sucesso já estão formados e se destacando nas suas profissões. Fabrício Lemos é chefe de cozinha, reconhecido internacionalmente, e foi um dos ex-alunos homenageados durante as comemorações. “O CPM forma bons cidadãos. Eu saí daqui em 1998 e pude colocar em prática o respeito e a disciplina que aprendi aqui. Virei chefe de cozinha e uso todo esse aprendizado para ser um cidadão melhor. Ontem ganhei o prêmio de Chefe do Ano em Salvador, e devo muito a essa instituição. Aprendi aqui o comprometimento com o tempo, com o horário e a pensar sempre a frente. Isso dá um resultado sensacional”.

Cooperação com a sociedade

Segundo o diretor da unidade, coronel Nilton Machado, os ex-alunos do CPM Dendezeiros são cidadãos que estão cooperando com a sociedade baiana e brasileira. “As contribuições se dão principalmente pelos ex-alunos que nos têm honrado nos campos da ciência, do esporte, da segurança pública, da educação, repassando tudo o que aprenderam no colégio para a sociedade”.

Com tantos exemplos de sucesso, a expertise do CPM Dendezeiros vai servir de modelo, segundo o comandante geral da PM, coronel Anselmo Brandão. “O Colégio da Polícia Militar é referência de aprovação em concursos, vestibulares e no Enem [ Exame Nacional do Ensino Médio]. Temos projetos e vamos assinar um convênio com a União das Prefeituras da Bahia [UPB] para levar o modelo de ensino do CPM Dendezeiros para as escolas do interior. O que nós fazemos aqui, essa filosofia que já vem dando certo há 60 anos, será replicada, passada para os professores, diretores e para as escolas do interior da Bahia”.

Atualmente, a rede de ensino CPM possui 13 unidades no estado, sendo quatro em Salvador e nove no interior, com expectativa de implantar mais uma na capital baiana e outra em Jequié (centro sul). São cerca de 11,5 mil alunos na rede, sendo aproximadamente 4,5 mil na capital.

ASCOM