As tão esperadas chuvas continuam a cair na cabeceira do Rio São Francisco, em Minas Gerais, alimentando a esperança dos ribeirinhos no Vale do São Francisco. Além do Estado mineiro, as informações são de que o Velho Chico está sendo beneficiado também por chuvas que caem em Goiás e no Sudoeste e Oeste da Bahia.

A foto é do São Francisco, com um cenário já bem diferente, na região de Malhada (BA).

Por Carlos Britto