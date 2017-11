Câmara de Salvador instala Frente Parlamentar do Empreendedorismo e Comércio

Melhorar a interlocução entre a Câmara Municipal de Salvador e a Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomercio). Com este objetivo foi instituída, na terça-feira (7), durante almoço na Casa do Comércio, pelo presidente da CMS, vereador Leo Prates (DEM), a Frente Parlamentar do Empreendedorismo e Comércio, que será presidida pelo vereador Joceval Rodrigues (PPS).

Escolhido para liderar os trabalhos da Frente, o vereador Joceval destacou a importância do diálogo com o setor produtivo da capital baiana. “É mais um desafio para nosso mandato. Acredito que é muito salutar a instalação de uma frente como está no momento em que a Fecomercio completa 70 anos. Nosso trabalho é dialogar com o setor que mais emprega em nossa cidade, sempre pensando no bem comum”.

O edil ainda explica que a Frente vai manter uma relação constante entre vereadores e representantes da Fecomercio.

Além do vereador Rodrigues e do presidente da Câmara, Leo Prates, estiveram presentes no ato os vereadores Paulo Magalhães Júnior (PV), José Trindade (PSL), Alexandre Aleluia (DEM), Ricardo Almeida (PSC), Cesar Leite (PSDB), Rogéria Santos (PRB) e Kiki Bispo (PTB). Os presidentes da Cogel e Fecomercio, Alberto Braga e Carlos de Souza Andrade, respectivamente, também participaram da instalação da Frente.

Por: Redação BNews