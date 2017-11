BTN- Dom Guido começará a Visita Pastoral na paróquia Sagrada Família na sexta-feira dia 10

Na próxima sexta-feira 10, o bispo dom Guido Zendron iniciará a Visita Pastoral na Forania I, na paróquia Sagrada Família, que prepara esse momento com muito esmero.A Visita começa com a missa de acolhida, na igreja matriz, às 19 horas com a presença de todas as comunidades, grupos, pastorais, serviços e movimentos.

A Visita Pastoral no BTN será dividida em dois momentos, entre os dias 10 e 12, e depois de 15 a 25. Confira a programação enviada pela paróquia, observando que, no curso da visita poderá acontecer mudanças:

DATA COMUNIDADE VISITADA PROGRAMAÇÃO ACOMPANHAMENTO

10/11 Matriz Missa de acolhida ao Bispo às 19hs Todas as Comunidades, grupos, pastorais, serviços e movimentos.

11/11 Matriz Manhã e Tarde: Visita aos doentes

19hs Encontro com as pastorais, grupos, serviços e movimentos o padre e os Ministros da comunidade.

12/11 Nossa Senhora Aparecida

(Rodoviário) Manhã: Visita aos doentes

Almoço comunitário

Tarde: Visita aos doentes

17:30h: Missa o padre e os ministros da comunidade

13/11 Matriz Manhã: Visita a delegacia

Almoço: casa paroquial o padre

15/11 Matriz Juventude às 15hs CPJ, Crismandos, MEJ, EJC, EAC

Dom Bosco

16/11 Santa Teresinha

Manhã: Visita aos doentes, a escola Antônio Bispo/Raimundo Toledo e almoço na Santa Teresinha o padre e os ministros da comunidade

16/11 Nossa Senhora das Dores Tarde: Visita aos doentes, a escola Casa da Criança e Jantar nas Dores

19hs Missa nas Dores O padre e os ministros da comunidade.

17/11 São José Operário Manhã (Visita a escola Wilson Pereira e Hospital) e doentes

Almoço comunitário o padre e a secretária

17/11 Rosa Mística Tarde: Visita aos doentes

19hs Missa o padre e os ministros

18/11 Mãe Rainha Manhã: Visita aos doentes O padre e os ministros da comunidade

18/11 Santo Antônio Almoço comunitário

Tarde: Visita aos doentes e Presídio

16hs Missa O padre e os ministros da comunidade

18/11 Nossa Senhora das Graças 19hs abertura do novenário Comunidade.

19/11 Nossa Senhora das Graças Manhã: Visita aos doentes

Almoço comunitário

Tarde: Visita aos doentes O padre e os ministros da comunidade.

24/11 Mãe de Misericórdia 08h às 10hs visita aos doentes O padre e os ministros

24/11 Nossa Senhora da Saúde 10hs às 12hs Visita aos doentes O padre e os ministros

24/11 Santa Inês 12hs Almoço comunitário

Tarde: Visita aos doentes

19hs Missa O padre e os ministros.

25/11 Nossa Senhora Aparecida/Barriga Manhã: visita aos doentes

Almoço comunitário O padre e os ministros

25/11 Santa Rita de Cássia/ Riacho Tarde: Visita aos doentes

Jantar comunitário

19hs: Missa de encerramento O padre e os ministros.

27/11 Imaculada Conceição/Rio do Sal Manhã: Visita aos doentes O padre e os ministros27/11 Imaculada Conceição/Malhada Grande e Lagoa da Pedra Almoço comunitário (Malhada)

Tarde: Visita aos doentes

19hs Missa

O padre e os ministros da comunidade.

28/11 Nossa Senhora Aparecida/ Salobro Manhã: Visita aos doentes O padre e ministros

28/11 Menino Jesus/ Xingozinho Almoço comunitário

Tarde: Visita aos doentes

O padre e os ministros

28/11 Matriz

19hs Missa Todas as comunidades, pastorais, serviços e movimentos

29/11 São José, esposo de Maria Manhã: Visita à escola O padre e os ministros

29/11 Santo Antônio/ Sitio do Tará Manhã: Visita aos doentes

Almoço comunitário O padre e os ministros.

Por: Pascom Sagrada Família