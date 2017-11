Beneficiários do Bolsa Família devem se atualizar às condicionalidades do Programa

A Prefeitura de Paulo Afonso, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e a Secretaria de Saúde convocam os beneficiários do Programa Bolsa Família que residem nos bairros Benone Rezende e Santa Inês para comparecerem nesta quinta feira, 9 de novembro, às 8h da manhã, na Escola Municipal Manoel Neto.

As famílias devem levar as crianças de zero a seis anos para pesar e medir; as gestantes e mulheres com idade de 14 a 44 anos também precisam ser acompanhadas. É importante lembrar que as famílias devem levar o cartão de saúde e que o não comparecimento poderá acarretar no bloqueio ou suspensão do benefício.

Calendário de atendimento relativo às condicionalidades da saúde:

09/11- Escola Manoel Neto

14/11- CEMPA BTN – PSF Santa Quitéria

16/11- Escola Georgina- PSF São João

21/11- Bairro Prainha (a confirmar local) – PSF Prainha

23/11- Escola Rivadalva- PSF Padre Lourenço e Delmiro Gouveia

28/11- Escola Guiomar Pereira- PSF Moxotó

30/11- Espaço CEU (BTN) – PSF Maruim

05/12- Bairro Rodoviário – PSF Bairro dos Rodoviários.

Autor: ASCOM/PMPA