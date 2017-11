Bairro Tancredo Neves recebe ações do Governo Municipal

A Administração do Bairro Tancredo Neves realiza obras para manter o complexo de bairros sempre limpo e bem cuidado. As ações do governo têm beneficiado não apenas o BTN I, II e III, mas também as localidades circunvizinhas, como Marina França, Santa Inez, Benone Rezende, Três Lagoas, PA IV e Bairro dos Rodoviários.

Diversas ações estão em andamento, como: limpeza de ruas, pavimentação em paralelepípedos, reforma de praças e quadras de esporte, coleta de lixo, iluminação de LED, requalificação de passeios nas ruas Padre Lourenço e Delmiro Gouveia e plantação de palmeira real.

E em breve, na Avenida Sagrada Família, BTN III, será construído um Polo de Saúde, que contará com ciclovia, espaço para zumba, pista de caminhada, equipamentos para atividades físicas, parque infantil e iluminação de LED.

“Aos poucos, estamos melhorando a região do Bairro Tancredo Neves, transformando o complexo num lugar mais aprazível para o cidadão que merece toda nossa atenção e respeito”, comenta o administrador Luiz Humberto.

O administrador ressalta a importância da conscientização dos moradores, colaborando com a limpeza do seu bairro. “Para se ter um bairro sempre limpo, a Prefeitura necessita da colaboração da população, evitando jogar lixo em vias públicas”, concluiu.

Autor: ASCOM/PMPA

