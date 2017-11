Bairro Tancredo Neves passa por diversas melhorias

A melhoria de áreas públicas é uma constante ação da Prefeitura de Paulo Afonso para ofertar à comunidade um lugar cada vez melhor para se viver. Diante dessa estratégia, a gestão municipal vem desenvolvendo diversas obras também no Bairro Tancredo Neves, que tem recebido recapeamento, requalificação de canteiros centrais e agora prepara-se para a pavimentação asfáltica e em paralelepípedo de ruas e avenidas.

Serão realizadas complementações da pavimentação das avenidas ACM, Brasília, Goiás, Santa Inês. Travessas Mascarenhas de Morais, Seresta, entre outras. Dentro deste programa também será realizado o recapeamento na Avenida Delmiro Gouveia, Padre Lourenço e transversais adjacentes.

O bairro também está recebendo a requalificação do canteiro central da Avenida Delmiro Gouveia, com implantação de novos meios-fios e piso, plantio de palmeiras imperiais e revisão de toda a iluminação.

“Nosso objetivo é fazer com que os moradores do Bairro Tancredo Neves possam ter um bairro cada vez mais organizado, interferindo diretamente na melhoria do dia a dia da comunidade”, falou o Administrador do BTN, Luiz Humberto. Ele explica que será realizada uma série de licitações que visa ainda a ofertar oportunidade para os cuidados com a saúde.

Uma dessas ações é a requalificação do canteiro central da Avenida Sagrada Família, que será integrado à Academia da Saúde. O local ganhará novos meios-fios e piso, além de parque infantil, ciclovia, equipamentos de ginástica e alongamento e iluminação em led. Na Avenida Adauto Pereira também será realizada a requalificação do canteiro central, com pista de caminhada, parque infantil e novo piso.

“Com a implantação desses espaços para a prática de exercícios físicos daremos oportunidade à população de melhorar a qualidade de vida, com equipamentos modernos que proporcionam ações saudáveis e o encontro da comunidade”, explica Luiz.

Informe Publicitário

Autor: ASCOM/PMPA