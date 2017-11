Atlântico Transportes e Turismo Ltda assume o transporte coletivo em Paulo Afonso no dia 25

A vencedora do processo licitatório, a empresa ATT– Atlântico Transportes e Turismo Ltda, a partir de 25 de novembro de 2017vai assumir os serviços de transporte público coletivo em Paulo Afonso pelos próximos 15 anos.

O prefeito em exercício Flávio Henrique afirma que a justiça deu parecer favorável a Atlântico e segundo ele, a empresa assume o serviço de transporte público em Paulo Afonso pelos próximos 15 anos. “Com essa decisão da justiça, a nova empresa deverá colocar seus veículos nas ruas de Paulo Afonso já nesse dia 25 e com uma frota de 20 ônibus novos, o que vai dar mais conforto aos usuários”.

Veja abaixo:

“Ainda neste mês de novembro a nossa cidade estará recebendo os novos ônibus da empresa Atlântico Transportes, de Lauro de Freitas, vencedora da licitação do transporte coletivo. A garagem fica localizada no Complexo do Bairro Tancredo Neves. Uma equipe esteve em Paulo Afonso e estudou o trânsito e atuais linhas de coletivos já existentes. A Atlântico vai apresentar ao município uma frota de 20 ônibus novos, o que vai dar mais conforto aos usuários. Com a construção da garagem no BTN, os coletivos ficarão mais próximos do Bairro mais populoso da cidade, assim como também dará assistência aos demais. A empresa que é da cidade de Lauro de Freitas/BA tinha vencido a última etapa do certame para assumir o transporte público de Paulo Afonso, a partir do dia 15 de julho de 2016, porém em um prazo de cinco dias as demais concorrentes ao processo licitatório “Mota Pereira Transporte” e “Via Energya”, recorreram à decisão que ficou nas mãos da justiça. Excelentíssimo Juiz Rosalino dos Santos, deu parecer favorável a ATT– Atlântico Transportes e Turismo Ltda, e como vencedora do processo licitatório a Atlântico Transportes assumi o serviço de transporte público em Paulo Afonso pelos próximos 15 anos. Com essa decisão da justiça, a nova empresa deverá colocar seus veículos nas ruas de Paulo Afonso já nesse dia 25 e com a frota de 20 ônibus novos”.

A prefeitura deu 4 meses para a Vitran explorar os serviços de transporte coletivo

A prefeitura de Paulo Afonso no dia 14 de julho de 2017, firmou um termo aditivo de prorrogação com a empresa Vitória Transporte LTDA (VITRAN). A prefeitura deu 4 meses para Vitran explorar os serviços de transporte coletivo em Paulo Afonso.

O prazo de vigência foi de 18 de julho a 24 de novembro de 2017. Portanto, a empresa VITRAN teve quatro meses para continuar explorando os serviços de transporte coletivo de Paulo Afonso.

A empresa ATT– Atlântico Transportes e Turismo Ltda, que é da cidade de Lauro de Freitas/BA, tinha vencido a última etapa do certame para assumir o transporte público de Paulo Afonso, no 15 de julho de 2016, porém em um prazo de cinco dias as demais concorrentes ao processo licitatório “Mota Pereira Transporte” do empresário José Mota (Dudé) e “Via Energya” do empresário Marcos Pires da COIMPE, recorreram da decisão e o caso foi parar na justiça de Paulo Afonso.

Em maio deste ano, o juiz de direito da Comarca de Paulo Afonso, Rosalino dos Santos Almeida, também deu parecer favorável a ATT– Atlântico Transportes e Turismo Ltda. O juiz entendeu que a empresa vencedora está com toda sua documentação em dia e apta para já começar a operar na cidade. Para vencer o processo, a empresa apresentou uma frota com ônibus novos que era um dos critérios exigidos no processo.

Dudé diz que o município de Paulo Afonso não obedece às leis

Na segunda-feira (13) funcionários da empresa Vitran Trasporte acompanhados do gerente José Mota (Dudé) utilizaram carro de som para protestar em frente à prefeitura de Paulo contra o resultado do processo de licitação de transporte urbano de Paulo Afonso cuja ‘vencedora’ foi a Atlântico da cidade de Lauro de Freitas/BA.

“Estou aqui hoje para falar de uma coisa muito séria, de um problema que vem acontecendo, constrangedor, delicado e ao mesmo tempo revoltante, o problema do transporte urbano de Paulo Afonso”.

“A prefeitura está querendo colocar uma empresa na qual ela não ganhou uma licitação lícita, está com documentação errada, incompleta, e o Ministério Público pediu anulação da licitação e o município não obedece, infelizmente o município de Paulo Afonso não obedece às leis. Aí eu pergunto, onde está a justiça do nosso país, que cidade nós estamos morando, uma cidade tão bela, uma cidade que está passando por diversos problemas de licitação”.

Fonte: pA4