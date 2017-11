Apesar dos investimentos de Rui Costa, Bahia amarga novamente título de Estado campeão em homicídios

Quem não deve ter gostado nem um pouco da divulgação do 11º Anuário do Fórum Brasileiro de Segurança foi o governador da Bahia, Rui Costa (PT). E não é à toa.

Pelo menos se comparado com o Governo de Pernambuco, a gestão de Rui Costa vem investindo há mais tempo em contratação e qualificação de suas polícias. No entanto, a Bahia voltou a amargar, pela segunda vez, o título de Estado campeão em homicídios em 2016 (com 7.110 mortes). A primeira vez foi no ano passado, em relação aos homicídios de 2015. Em relação a este último, o presidente do Conselho de Segurança Pública do Nordeste, Maurício Teles (que também ocupa a pasta na equipe de Rui), chegou a contestar os números do levantamento.

A exemplo do seu colega governador Paulo Câmara (PSB), esse poderá ser um ‘calo’ na tentativa de Rui Costa buscar a reeleição em 2018. Até porque ele caminha para ter um duelo difícil contra ACM Neto (DEM), que já se mostrou disposto a entrar na disputa pelo governo no ano que vem.

Por Carlos Britto