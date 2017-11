Alex Almeida visita Luiz de Deus, que se submeteu a um procedimento cirúrgico de revascularização do miocárdio

No dia 22 de setembro, após sentir dores nas costas e realizar uma bateria de exames, Luiz Barbosa de Deus se submeteu a um procedimento cirúrgico de revascularização do miocárdio, no Hospital Santa Isabel, em Salvador. Segundo informações, após a cirurgia e ter recebido alta médica Dr. Luiz de Deus foi para um apartamento da família, na capital baiana.

Foto: Ilana Almeida, Dr. Luiz de Deus e Alex Almeida.

No domingo, 26 de novembro, o vereador da cidade de Glória Alex Almeida publicou no Facebook uma foto onde ele e Ilana Almeida, sua esposa, estão acompanhados do prefeito licenciado de Paulo Afonso Dr. Luiz de Deus.

“Este Final de semana tivemos a satisfação de visitar o Prefeito Luiz de Deus. O prefeito encontra-se em ótimo estado de saúde e se recupera bem. Dr. Luiz aproveitou para mandar um grande abraço a todos os amigos e amigas de Glória.” Publicou o vereador Alex.

No dia 26/09, o vice-prefeito de Paulo Afonso e secretário Municipal de Meio Ambiente, Flávio Henrique Magalhães Lima, assumiu interinamente o cargo de prefeito, em substituição ao prefeito Luiz Barbosa de Deus.

O titular do Executivo Municipal, está afastado de suas funções desde o dia 20 de setembro.