Adab reforça defesa agropecuária com aquisição de 44 veículos novos

Ampliação e fortalecimento da defesa agropecuária em todo o território baiano. É assim que o Governo do Estado, por meio da Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab),vem atuando. A agência acaba de adquirir 44 veículos novos, que estão sendo distribuídos entre as coordenadorias regionais do órgão e a sede. Quatro foram entregues na semana passada, no município de Itaberaba, e outros três estarão à disposição nesta quinta-feira (16), em Teixeira de Freitas. Os outros veículos serão entregues na próxima quarta (22), às 8h, na sede da agência, em Salvador, pelos secretários estaduais de Relações Institucionais (Serin), Josias Gomes, e da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri), Victor Bonfim, e pelo diretor-geral da Adab, Paulo Cezar.

Parte dos veículos foi adquirida através de convênio e outros com recursos próprios. Do total, 43 carros são da marca/modelo Ford Ka e um Citroen Aircross. A meta é que o trabalho de defesa agropecuária e as ações preventivas e educativas sejam realizados com mais segurança e velocidade pelo corpo técnico da instituição.

Ao todo são 15 coordenadorias regionais. A diretoria-geral da Adab definiu, através de um plano de trabalho com as outras diretorias, os encaminhamentos desses veículos. “É como o governador Rui Costa tem dito: nada supera o trabalho. A nossa ideologia de trabalho é que a defesa agropecuária, realizada pela Adab, permaneça como referência mundial. E, para isso, temos que equipar a nossa agência. Seja com material físico, mas, principalmente, com a ampliação de um corpo técnico cada vez mais especializado. A entrega desses veículos gera resultados não só na fiscalização, mas em toda a cadeia produtiva”, ressaltou o diretor-geral da Adab, Paulo Cezar.

Os carros já estão plotados, emplacados e aguardam apenas trâmites internos para que sejam distribuídos entre as coordenadorias. A Adab é um órgão vinculado à Secretaria da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura (Seagri).

Fonte: Ascom/ Agência de Defesa Agropecuária da Bahia (Adab)