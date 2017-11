A Voz dos Bairros, com Bob Charles, na Paulo Afonso FM

Programa ” A Voz dos Bairros”, duas horas de notícias, entrevistas, reportagens, música e entretenimentos. Esse é o mais novo programa jornalístico do rádio Comunitária Paulo Afonso FM, 104,9, as segunda-feira, das 13h às 15h, na grade da emissora e também na versão on-line pelo Facebook, pelo aplicativo Paulo Afonso FM e no site da rádio – www.pauloafonsofm.com.br

O programa é ancorado pelo renomado radialista Bob Charles. Com mais de 20 anos de atuação, Bob chega a “Rádio Comunitária PA FM 104,9 ” após passagens pela Rádio Cultura de Paulo Afonso, RBN, Sociedade da Bahia, Excelsior da Bahia, Delmiro FM, e Rádio Betel FM.

O radialista explicou que um dos objetivos do programa A Voz dos Bairros é ser um programa popular, independente, imparcial e sem protecionismo.