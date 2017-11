1ª Feira do Empreendedor de Paulo Afonso começa nesta sexta-feira, 1º/12

O projeto da 1ª Feira do Empreendedor de Paulo Afonso, promovida pela Prefeitura, apresentado pela Secretaria de Turismo, Indústria e Comércio, no dia 7 de novembro, está pronto para ser executado.

O evento acontecerá, nos dias 1º e 2 de dezembro (sexta e sábado), no Centro de Cultura Lindinalva Cabral, com a expectativa de reunir empresários locais, gestores públicos e privados, estudantes, imprensa, setor de mídias e demais profissionais. O propósito, segundo os organizadores, é auxiliar na geração de oportunidades de negócios para novos empreendedores e empresários consolidados do município.

A Estrutura contará com 46 stands, um auditório climatizado para palestras, praça de alimentação, apresentações culturais, desfile da Clara Arruda e show de voz e violão.

Considerando a relevância de Paulo Afonso perante as cidades adjacentes, o objetivo geral da 1ª Feira do Empreendedor é apresentar e debater temas de importância no cenário do empreendedorismo e o seu fortalecimento. Além disso, as atividades deverão incentivar a abertura do próprio negócio, com foco na realidade do Município.

Programação:

01/12 – sexta-feira:

10h – Abertura da exposição para o público;

“Aula de treinamento funcional da Academia Iron Gym”;

15h30 – “Criatividade no Varejo”

Professora Mestra Daiany Macieira Varjão – FASETE;

16h30 – “Como Empreender em Tempos de Crise”

Professor Arivaldo Ferreira de Jesus – FASETE;

17h30 – “Empreendedorismo para Adolescentes”

Professor Jaques Fernandes Santos – FASETE;

18h30 – “Requalificação de Espaços Comerciais – Um Novo Varejo na Rua”

Inaldo Moraes – SEBRAE/BA;

19h – “Abertura oficial da feira”;

19h30 – “Aulão M2 Fitness”;

20h30 – “Desfile Clara Arruda”;

21h30 – Voz e Violão;

2/12 – sábado:

9h – Abertura da exposição para o público

15h30 – “Vendas On line no Varejo”

Professora Daiany Macieira Varjão – FASETE;

16h30 – “Empreendedorismo Infanto-juvenil” (alunos e pais da Escola João Bosco)

Professor Jaques Fernandes – FASETE;

17h30 – “Estratégias de Vendas para o Final de Ano”

Professor Arivaldo Ferreira de Jesus – FASETE;

18h30 – “Inovação, Tecnologia e Competitividade da Indústria”

SEBRAE/Bahia;

19h – “Aulão M2 Fitness”;

20h – “Escola de Dança Ballet e Cia”;

20h15 – Stúdio de Danças Dani Najmah;

20h30 – Letras no Auditório – FASETE;

21h – Voz e Vilão;

Autor: ASCOM/PMPA

Informe Publicitário