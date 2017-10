Vereadores participaram da inauguração do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU), Euclides Ribeiro

O 1º Secretário e líder da maioria vereador Alexandro Fabiano da Silva (leco) e os vereadores da bancada da situação, Marconi Daniel, Jose Carlos e José Gomes,participaram, a convite da SEDES – Secretaria de Desenvolvimento Social, da inauguração do Centro de Artes e Esportes Unificados (CEU) Euclides Ribeiro, na noite de terça-feira, 3 de outubro, na Avenida 13 de maio, Campo do Flamengo, BTN I. Também presentes à solenidade, o prefeito em exercício Flavio Henrique, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social – Ana Clara Moreira da Silva, o ex prefeito Anilton Bastos, a Secretária Municipal de Planejamento e Orçamento Ana Patrícia de Souza Alcântara e Silva, filha do homenageado Euclides Ribeiro, o administrador do BTN Luiz Humberto, secretários, funcionários da prefeitura, convidados e a comunidade local.

O CEU é um equipamento público, com 3.000 m² de área, estruturado para integrar atividades e serviços culturais, práticas esportivas e de lazer, formação e qualificação para o mercado de trabalho, ações socioassistenciais, políticas de inclusão digital e de prevenção à violência.

O centro conta com biblioteca, cine teatro, laboratório multimídia, salas de oficinas, espaço multiuso, Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) e pista de skate. O espaço conta também com quadra de eventos coberta, playground e pista de caminhada.

ASCOM/José Renaldo de C. Silva