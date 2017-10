Vereador Bero do Jardim Bahia e o deputado Luiz Caetano participam de audiência Pública contra privatização da CHESF

O Vereador de Paulo Afonso, Bero do jardim Bahia (PT) em companhia do deputado federal Luiz Caetano (PT) e de parlamentares da Bahia e Pernambuco, participaram na terça-feira, 17, na capital do Estado, Salvador, de audiência pública na Assembleia Legislativa (ALBA), onde se discutiu a proposta do Governo Federal de privatizar a Companhia Hidroelétrica do São Francisco-Chesf.

O evento foi realizado pelas Comissões Especial de Desenvolvimento Urbano, de Infraestrutura e de Meio Ambiente. Também participaram da audiência o ex deputado Fernando Ferro, o deputado Estadual Paulo Rangel (PT) a deputada estadual Maria Del Carmen – PT, a engenheira da Chesf Laís Falcão, o deputado federal Nelson Pelegrino (PT), e o deputado estadual de Pernambuco Lucas Ramos – PSB.

Na ocasião, Bero do Jardim Bahia defendeu que privatizar a Eletrobrás é privatizar o Rio São Francisco, pois são os rios que geram energia através das dezenas de hidroelétricas espalhadas pelo país. “Sou contra vender a Chesf. Unidos não podemos deixar o Velho Chico em risco nas mãos da privatização”, destacou o vereador Bero. Outra preocupação do vereador é a perda de empregos dos servidores e técnicos caso as empresas sejam passadas para a iniciativa privada.

Por: Luiz Brito / com Assessoria Parlamentar

Fotos: Divulgação e ASCOM/CMPA