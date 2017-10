Última semana para aproveitar o FestTilápia; veja os pratos de mais três restaurantes de PA e Glória

O festival gastronômico do FestTilápia 2017 está chegando ao fim, mas ainda dá tempo de saborear as iguarias produzidas pelos mais badalados chefs de Paulo Afonso e Glória. O público tem até esta sexta-feira, 27, para votar nos melhores pratos do evento, dentre os 13 participantes. Quem perder o prazo, não precisa ficar chateado. Os pratos serão comercializados até domingo, 29.

Os chefs vencedores receberão prêmios em dinheiro, enquanto que os bares e restaurantes serão premiados com troféus e produtos da alta gastronomia.

Se você ainda não escolheu seu prato favorito, veja abaixo algumas das iguarias que estão participando do concurso:

Tilápia à Moda da Casa

Restaurante: Palhoça da Eliomar

Chef: Pedro Castor

Composição: Peixe frito servido com farofa e salada

Trouxinhas de tilápia ao catado de caju, com purê de aipim

Restaurante: Licuri

Chef: Joice Alice

Composição: Trouxinhas de tilápia ao catado de caju, com purê de aipim na manteiga e arroz crocante.

Tilápia no Purê

Restaurante: Taberna

Chef: Joseane Souza

Composição: Filé de tilápia com ervas, batata e queijo derretido

Por Jan Penalva