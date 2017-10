UFBA e UAB oferecem curso em Paulo Afonso

A Universidade Federal da Bahia, em parceria com a Universidade Aberta do Brasil oferece em Paulo Afonso o curso Tecnologia em Segurança Pública.

O curso será oferecido para 2017.2 (dezembro de 2017), na modalidade Educação à Distância, com a realização de atividades presenciais obrigatórias desenvolvidas nos Polos de Apoio Presencial ou em espaços específicos no município do polo sede.

As atividades presenciais envolvem encontros, atividades complementares, laboratório, oficinas, tutoria, avaliações, dentre outras que podem ser desenvolvidas em qualquer dia da semana, inclusive aos sábados e domingos.

É de inteira responsabilidade e expensas do aluno a presença nos encontros do polo escolhido por ele, bem como eventuais encontros na unidade de ensino do curso na UFBA.

Público alvo:

1 – público geral: candidatos que tenham concluído o Ensino Médio

2 – Profissionais da Administração Pública

Inscrições: 16 a 24 de outubro de 2017

http://ingresso.ufba.br/

Autor: ASCOM/PMPA

Publicado no dia: 17-10-2017

Informe publicitário