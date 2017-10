Sesab entrega projeto de ampliação do Hospital Nair Alves

O projeto executivo da reforma e ampliação do Hospital Nair Alves de Souza, unidade instalada em Paulo Afonso, foi entregue, na quinta-feira (19),pelo secretário da Saúde do Estado, Fábio Vilas-Boas, ao presidente da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf), Sinval Gama, em Recife.

As obras na unidade serão realizadas por meio de convênio entre a Chesf e a Secretaria da Saúde do Estado (Sesab). Elas vão permitir a ampliação do atendimento de saúde à população da região de Paulo Afonso, além de campo de prática para o curso de medicina da Universidade Federal do Vale do São Francisco (Univasf).

O tão sonhado projeto de ter uma UTI na região será concretizado, com a implantação de 45 leitos de terapia intensiva e semi intensiva, sendo 20 de UTI adulto e 10 UTI neonatal, além de 15 leitos de cuidados intermediários neonatal. No total, a unidade terá 168 leitos. Serão investidos cerca de R$ 49 milhões nas obras de reforma e ampliação.

O Hospital Nair Alves atende a uma região com 800 mil pessoas. A unidade foi construída e vem sendo administrado pela Chesf. Em 2015, foi firmado um acordo entre a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalaras (Ebserh), a Univasf, a prefeitura de Paulo Afonso, a Chesf e o Governo da Bahia, através do qual o hospital foi transferido para a Univasf e a gestão está sendo gradualmente assumida pela Ebserh.

“O Governador Rui Costa determinou que a Sesab viabilizasse a implantação de um hospital universitário em Paulo Afonso e vamos conquistar isso”, afirmou Fábio Vilas-Boas.

