Seleção de Paulo Afonso participa da 2ª Copa da Energia que começa no sábado, dia 21

A Seleção de Paulo Afonso se apresentou na noite de quarta-feira, dia 11, às 19h30, no Estádio Álvaro de Carvalho, visando sua participação na 2ª Copa da Energia, edição 2017, que terá início no sábado, dia 21. Paulo Afonso faz parte do Grupo 01, juntamente com Jeremoabo, Santa Brígida e Nova Glória. Já o grupo 02 é composto por Rodelas, Abaré, Macururé e Chorrochó.

Mesmo sendo favorito, o Selecionado Pauloafonsino começou a sua preparação com um certo atraso, faltando poucos dias para sua estreia na Copa, dificultando assim uma definição de uma formação para entrar em campo; embora a seleção da Capital da Energia tenha alguns atletas experientes, ainda conta com a participação de vários jovens em seu elenco, que têm que mostrar o seu potencial, sendo muito deles desconhecidos do Técnico Neném da Cetenco.

Paulo Afonso Esportes

Por Edíson Valério